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«Фальшиві гроші»: мільярдер
порадив уникати фіату і...

«Фальшиві гроші»: мільярдер порадив уникати фіату і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 06:24

«Фальшиві гроші»: мільярдер порадив уникати фіату і...

Пропонуємо до обговорення:
Список прихильників BTC поповнив мільярдер Рікардо Салінас Плієго.

Дивися повний текст «Фальшиві гроші»: мільярдер порадив уникати фіату і переходити на BTC.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 06:25

Что, все так плохо ? Сколько не говори "халва" во рту слаще не будет. И вообще такие новости, мое мнение, имеют мало общего с финансами и больше с рекламой и попытками вовлечения новых адептов ;)
Igorten
 
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