Список прихильників BTC поповнив мільярдер Рікардо Салінас Плієго.
Дивися повний текст «Фальшиві гроші»: мільярдер порадив уникати фіату і переходити на BTC.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 06:24
«Фальшиві гроші»: мільярдер порадив уникати фіату і...
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Дивися повний текст «Фальшиві гроші»: мільярдер порадив уникати фіату і переходити на BTC.
Додано: Сер 05 січ, 2022 06:25
Что, все так плохо ? Сколько не говори "халва" во рту слаще не будет. И вообще такие новости, мое мнение, имеют мало общего с финансами и больше с рекламой и попытками вовлечения новых адептов
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