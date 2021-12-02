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«Фальшиві гроші»: мільярдер порадив уникати фіату і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:06
Этот миллиардер возместит всем убытки в случае падения курса биткоина,надо полагать?
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Scotch
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Додано: Чет 06 січ, 2022 01:41
Вот как раз BTC и есть фальшивый мыльный пузырь, рано или поздно он с грохотом лопнет.
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75stasstas75
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