Вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі виявилася нерівноцінною.
Дивися повний текст Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 11:50
Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі.
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:06
Re: Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні
Да, процентов на 10-15 дешевле обходится закупка в Польше.
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:42
В Польше на 25% дороже почти все, а бредятину пишут люди которые в Польше не были и выводы делают из воздуха. Отмена ндс это вообще для лохов
Додано: Сер 05 січ, 2022 16:47
Всё верно. Молочные продукты намного дешевле и намного вкуснее-качественнее (йогурты, местный сыр - с нашим массового сегмента не сравнится, колбасные изделия дешевле и вкуснее, виногр, оливковое и подсолнечное масло намного дешевле)
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:42
Re: Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні
Додано: Сер 05 січ, 2022 23:57
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