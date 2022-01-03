RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як відрізняється вартість
продовольчого кошика в Україні...

Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:50

Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі виявилася нерівноцінною.

Дивися повний текст Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні і Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96925
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:06

Re: Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні

Да, процентов на 10-15 дешевле обходится закупка в Польше.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 26.02.18
Подякував: 593 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:42

В Польше на 25% дороже почти все, а бредятину пишут люди которые в Польше не были и выводы делают из воздуха. Отмена ндс это вообще для лохов
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 16:47

Всё верно. Молочные продукты намного дешевле и намного вкуснее-качественнее (йогурты, местный сыр - с нашим массового сегмента не сравнится, колбасные изделия дешевле и вкуснее, виногр, оливковое и подсолнечное масло намного дешевле)
ewsdewsd2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 03.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:42

Re: Як відрізняється вартість продовольчого кошика в Україні

  grig90vic написав:В Польше на 25% дороже почти все, а бредятину пишут люди которые в Польше не были и выводы делают из воздуха.

От негодяи, врут, везде обман и коррупция :) Спасибо вам, открыли глаза ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 01.11.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:57

  grig90vic написав:В Польше на 25% дороже почти все, а бредятину пишут люди которые в Польше не были и выводы делают из воздуха. Отмена ндс это вообще для лохов

Покупаю польские твердые\плавленные сыры и колбасу. Выходит не дороже.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 19.09.10
Подякував: 956 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як оплатити товар, якщо вартість на ціннику й на касі...
R2 » Сер 05 січ, 2022 13:48
5 288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 січ, 2022 18:30
avk
ТОП-5 галузей з найвищими зарплатами в Україні у 2021 році
R2 » Вів 04 січ, 2022 20:27
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 20:27
vorobyevnikopol
Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...
R2 » Пон 03 січ, 2022 18:48
4 376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:20
evaw_tarsh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.