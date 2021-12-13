Увесь світ переживає рекордні темпи інфляції.
Дивися повний текст Воррен Баффет порадив, куди вкладати гроші в умовах інфляції.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 10:43
Воррен Баффет порадив, куди вкладати гроші в умовах інфляції
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Дивися повний текст Воррен Баффет порадив, куди вкладати гроші в умовах інфляції.
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:43
застаріла інфа в буффета - зараз інфляція в США майже 7% !!!
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