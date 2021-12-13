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Воррен Баффет порадив, куди
вкладати гроші в умовах інфляції

Воррен Баффет порадив, куди вкладати гроші в умовах інфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:43

Воррен Баффет порадив, куди вкладати гроші в умовах інфляції

Пропонуємо до обговорення:
Увесь світ переживає рекордні темпи інфляції.

Дивися повний текст Воррен Баффет порадив, куди вкладати гроші в умовах інфляції.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:43

застаріла інфа в буффета - зараз інфляція в США майже 7% !!!

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi
greenozon
 
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