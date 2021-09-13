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Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Печерський районний суд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно п'ятого президента України Петра Порошенка.
Дивися повний текст Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:13
Добра новина.
Але цього мало.
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