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Як передати власне майно іншій
особі: заповіт, дарування...

Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:21

Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування...

Пропонуємо до обговорення:
Для українців доступно декілька способів передачі власного майна: оформлення договору дарування, залишення заповіту чи укладення договору довічного утримання. Перш ніж обрати один із варіантів, варто проаналізувати особисті обставини та потреби сторін.

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Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування чи договір утримання
R2
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 07:30

Склав договір довічного утримання, так підари від налогової требують від людини на яку склав договір-- заплатити податок!!!!
makarenkoanatolij053
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