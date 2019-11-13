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Печерський суд наклав
арешт на майно Порошенка

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:13

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

Пропонуємо до обговорення:
Печерський районний суд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Дивися повний текст Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:13

Добра новина.
Але цього мало.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:45

Юлю за газ не за что посадили, теперь Пороха за уголь по аналогичной процедуре :-)))
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:56

Зезидент ликвидирует оппозицию перед сдачей Украины Путину
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 18:28

По факту без Порошка государства Украина уже могло и не быть и я затрудняюсь назвать человека, который в нужный момент сделал для Украины больше. Можно по разному к нему относиться и называть, но если он изменник, то кто все остальные? Печально что у людей такая короткая память и такие низкие методы борьбы.
Horus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 18:37

  Horus написав:По факту без Порошка государства Украина уже могло и не быть и я затрудняюсь назвать человека, который в нужный момент сделал для Украины больше. Можно по разному к нему относиться и называть, но если он изменник, то кто все остальные? Печально что у людей такая короткая память и такие низкие методы борьбы.

Против фактов не попрешь.
Что сейчас ему инкриминируют это лишь малая часть его деяний.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 19:11

  unicdima написав:
  Horus написав:По факту без Порошка государства Украина уже могло и не быть и я затрудняюсь назвать человека, который в нужный момент сделал для Украины больше. Можно по разному к нему относиться и называть, но если он изменник, то кто все остальные? Печально что у людей такая короткая память и такие низкие методы борьбы.

Против фактов не попрешь.
Что сейчас ему инкриминируют это лишь малая часть его деяний.

Я не фанат Порошенка, но что там слышно со сливом операции против вагнеровцев? А Татаров все еще в ОП и на свободе? Что там Юрченко? Что Гогиашвили? Брат Ермака? Дубинский? Трухин? Что там Волк и его ОАСК и дело с захватом власти?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 19:50

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

Horus написав: я затрудняюсь назвать человека, который в нужный момент сделал для Украины больше...
Игорь Валерьевич. Если бы не он, то путя сразу же отхватил Днепр и Запорожье. И да КИВ сразу жебросил свой приват и на росии и в Крыму, в отличии Рошена
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:11

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  GALeon написав:Игорь Валерьевич. Если бы не он, то путя сразу же отхватил Днепр и Запорожье. И да КИВ сразу жебросил свой приват и на росии и в Крыму, в отличии Рошена

Валерьянич хотів Донбас захапати, навіть "референдум" провів. До речі, а де справа по цьому фейковому референдуму?
Ну а потім, перефарбувався із "патріота" на ватного дуполиза, коли вже це, а не "патріотизм" став економічно вигіднішим:


Коломойський запропонував відвернутися від МВФ у бік Росії
Середа, 13 листопада 2019, 13:12

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні варто відвернутися від Заходу і налагодити відносини з Росією.

Про це пише The New York Times.

"Коломойський заявив, що, за його словами, Україні варто відмовитися від Заходу та повернутися назад у бік Росії", - пише видання.

"Вони (росіяни - ред.) все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини", - сказав олігарх, порівнюючи владу Росії з силою України.

"Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", - заявив Коломойський.

Таку заяву він зробив напередодні візиту Місії МВФ в Україну 14 листопада.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/13/653661/
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:37

  sergiykopyl написав:Зезидент ликвидирует оппозицию перед сдачей Украины Путину

Україну здав мудрий нарід три роки тому. Цього досі не усвідомили навіть ті, хто вважає себе паторіотами та опозицієй.

Три роки розповідали казочки про недолугого зєлєчку-дурачка та розважали один одного тупими карикатурами.

За цей час Зеленський повністю узурпував владу в країні, обкатав механізм судових репресій (генерал Павловський) та фальсифікації виборів (Вірастюк) і навчився провадити їх не викликаючи масштабних протестів.
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