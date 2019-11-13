Печерський районний суд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно п'ятого президента України Петра Порошенка.
Дивися повний текст Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:13
Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка.
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:45
Юлю за газ не за что посадили, теперь Пороха за уголь по аналогичной процедуре :-)))
Додано: Чет 06 січ, 2022 18:28
По факту без Порошка государства Украина уже могло и не быть и я затрудняюсь назвать человека, который в нужный момент сделал для Украины больше. Можно по разному к нему относиться и называть, но если он изменник, то кто все остальные? Печально что у людей такая короткая память и такие низкие методы борьбы.
Додано: Чет 06 січ, 2022 18:37
Против фактов не попрешь.
Что сейчас ему инкриминируют это лишь малая часть его деяний.
Додано: Чет 06 січ, 2022 19:11
Я не фанат Порошенка, но что там слышно со сливом операции против вагнеровцев? А Татаров все еще в ОП и на свободе? Что там Юрченко? Что Гогиашвили? Брат Ермака? Дубинский? Трухин? Что там Волк и его ОАСК и дело с захватом власти?
Додано: Чет 06 січ, 2022 19:50
Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
Игорь Валерьевич. Если бы не он, то путя сразу же отхватил Днепр и Запорожье. И да КИВ сразу жебросил свой приват и на росии и в Крыму, в отличии Рошена
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:11
Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
Валерьянич хотів Донбас захапати, навіть "референдум" провів. До речі, а де справа по цьому фейковому референдуму?
Ну а потім, перефарбувався із "патріота" на ватного дуполиза, коли вже це, а не "патріотизм" став економічно вигіднішим:
Коломойський запропонував відвернутися від МВФ у бік Росії
Середа, 13 листопада 2019, 13:12
Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні варто відвернутися від Заходу і налагодити відносини з Росією.
Про це пише The New York Times.
"Коломойський заявив, що, за його словами, Україні варто відмовитися від Заходу та повернутися назад у бік Росії", - пише видання.
"Вони (росіяни - ред.) все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини", - сказав олігарх, порівнюючи владу Росії з силою України.
"Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", - заявив Коломойський.
Таку заяву він зробив напередодні візиту Місії МВФ в Україну 14 листопада.
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:37
Україну здав мудрий нарід три роки тому. Цього досі не усвідомили навіть ті, хто вважає себе паторіотами та опозицієй.
Три роки розповідали казочки про недолугого зєлєчку-дурачка та розважали один одного тупими карикатурами.
За цей час Зеленський повністю узурпував владу в країні, обкатав механізм судових репресій (генерал Павловський) та фальсифікації виборів (Вірастюк) і навчився провадити їх не викликаючи масштабних протестів.
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