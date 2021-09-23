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Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:40
unicdima написав: Horus написав:
По факту без Порошка государства Украина уже могло и не быть и я затрудняюсь назвать человека, который в нужный момент сделал для Украины больше. Можно по разному к нему относиться и называть, но если он изменник, то кто все остальные? Печально что у людей такая короткая память и такие низкие методы борьбы.
Против фактов не попрешь.
Что сейчас ему инкриминируют это лишь малая часть его деяний.
От буває так - дивишся на людину - і не можеш визначити - чи він продажна сволота чи корисний ідіот. Практично неможливо відрізнити.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:32
GALeon написав:
Horus написав: я затрудняюсь назвать человека, который в нужный момент сделал для Украины больше...
Игорь Валерьевич. Если бы не он, то путя сразу же отхватил Днепр и Запорожье. И да КИВ сразу жебросил свой приват и на росии и в Крыму, в отличии Рошена
Как ни странно это так.
А вот хозяин Донбасса, в коалиции Роттердам+ с Петром, - просто сдали Донбас и переместились паразитировать западнее
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Додано: Чет 06 січ, 2022 23:13
Вкладчик1234 написав:...
А вот хозяин Донбасса, в коалиции Роттердам+ с Петром, - просто сдали Донбас и переместились паразитировать западнее
Несильно и западнее, Рыжий сейчас окучивает полным ходом Запорожье
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Додано: Чет 06 січ, 2022 23:16
unicdima написав: BIGor написав:
Я не фанат Порошенка, но что там слышно со сливом операции против вагнеровцев? А Татаров все еще в ОП и на свободе? Что там Юрченко? Что Гогиашвили? Брат Ермака? Дубинский? Трухин? Что там Волк и его ОАСК и дело с захватом власти?
Я смотрю ты старательный поглотитель бредо-зрад порошенковской пропаганды.
Так где ответ на то что там слышно со сливом операции против вагнеровцев? А Татаров все еще в ОП и на свободе? Что там Юрченко? Что Гогиашвили? Брат Ермака? Дубинский? Трухин? Что там Волк и его ОАСК и дело с захватом власти?
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Додано: Чет 06 січ, 2022 23:27
GALeon написав:
Вкладчик1234 написав:...
А вот хозяин Донбасса, в коалиции Роттердам+ с Петром, - просто сдали Донбас и переместились паразитировать западнее
Несильно и западнее, Рыжий сейчас окучивает полным ходом Запорожье
Можно сказать, что окучено. Да и что с него взять? Поэтому и будет брошено в случае чего, как и Донецк.
А вот Киевэнерго, Бурштынский энергоостров, зелёнка, Роттердам+, которые оплачивает вся страна - это намного интереснее и Запорожья, и Донецка
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Додано: Чет 06 січ, 2022 23:32
BIGor написав:
Так где ответ на то что там слышно со сливом операции против вагнеровцев? А Татаров все еще в ОП и на свободе? Что там Юрченко? Что Гогиашвили? Брат Ермака? Дубинский? Трухин? Что там Волк и его ОАСК и дело с захватом власти?
Слив операции со стороны Администрации это всего лишь бред Бутусова и ему подобных. Никаких фактов этому нет, даже Белингкет, на который так надеялись порохоботы и тот не подтвердил их брехню. Подробности ареста в Беларуси также свидетельствуют о непричастности офиса президента.
А вот почему россияне одновременно с Бутусовым озвучили информацию о операции, да еще с такими подробностями это уже интереснее. Почему бутусовский финансист в это время тайком летал в Россию? Откуда россияне и порошенковские журнашлюхи получили секретные документы, почему были опубликованы совершенно секретные документы раскрывающие методы работы разведки и ставящие под угрозу жизнь разведчиков?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 00:05
unicdima написав:ДБР наголошує, що п'ятий Президент України, швидше за все, не планував свій закордонний візит заздалегідь...
В этом кто-то сомневался?
Ю то его адвокаты пели дифирамбы, что он точно вернётся в первой половине января, теперь речь уже о 17м числе, неудивят, если невозможность прилета 17го обоснуют митингами в Казахстане
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