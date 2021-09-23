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Печерський суд наклав
арешт на майно Порошенка

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:16

  lapay написав:
  akido написав:ри роки розповідали казочки про недолугого зєлєчку-дурачка та розважали один одного тупими карикатурами.

За цей час Зеленський повністю узурпував владу в країні, обкатав механізм судових репресій (генерал Павловський) та фальсифікації виборів (Вірастюк) і навчився провадити їх не викликаючи масштабних протестів.

Так він і є дурник, як і Яник. Обидва думали, що схопили бога за бороду, і будуть правити вічно, якщо всіх задавити і посадити.
Вихідці зі Сходу звикли, що місцеве ватне бидло поважає тільки силу і молиться на всевильного царя. І закінчить він так само як і Яник - втечею, тільки не в Ростов, а в Хайфу.


Ясное дело, что все "вихідці зі Сходу" неправильные, а какие правильные ?
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:25

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  antikkristall написав:Ясное дело, что все "вихідці зі Сходу" неправильные, а какие правильные ?

Самий розумний, з них, був Кучма. Тому і досі спокійно тут живе.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:50

зарождается замечательная традиция.
каждый вновь избранный сажает "папередника".
только туда же и всю шоблу,что была при власти.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:17

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  petrenko_olvas написав:Юлю за газ не за что посадили,

Почитайте материалы того суда - сильно удивитесь - её посадили АБСОЛЮТНО за дело. Она сама призналась открытым текстом, что подделала решение Кабинета Министров, когда отправляли переговорщиков в Москву для подписания договора на поставку газа. Когда сравнили документы, которые были у переговорщиков, когда подняли стенограмму заседания, когда взяли у каждого члена КабМина письменные свидетельские показания, о чём речь шла на заседании и какое приняли решение, то Юлина подделка стала очень даже видна. Самое смешное было, когда вначале они отпиралась - мол такого не было, никакого документа не было, потом ей показали документы с её подписью, она начала говорить, то это были её ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ переговорщикам с описанием условий, на которых нужно подписывать газовый договор. Ну да, личные, на бланке КабМина, с печатью КабМина. Воровка и шулер, наглая и туповатая.
PS: до сих пор не понимаю, зачем её выпустили.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:31

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  LutsMan написав:. Самое смешное было, когда вначале они отпиралась - мол такого не было, никакого документа не было, потом ей показали документы с её подписью, она начала говорить, то это были её ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ переговорщикам с описанием условий, на которых нужно подписывать газовый договор. Ну да, личные, на бланке КабМина, с печатью КабМина. Воровка и шулер, наглая и туповатая.
PS: до сих пор не понимаю, зачем её выпустили.

Завжди розчулюють такі фінти діючуї влади. Є порушення минулої влади? То не виконуй зобов'язань попередників, які були прийняті з "порушеннями". Не плати по газовому контракту, як це зробив Яценюк, не плати кредит Яника, як це зробив той же Яценюк. Не виконуй Мінські угоди, які були прийняті при "зраднику".
А то посадити попередника за "зраду" можна, а не виконувати угоди кишка тонка. Тому і всі адекватні кажуть про політичні переслідування, а не про торжество закону.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:37

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

  lapay написав:Не виконуй Мінські угоди, які були прийняті при "зраднику".

А их никто и не выполняет :) Выборы в Л/ДНР проведены ? Нет. Особый статус (автономия) предоставлена ? Нет. Амнистия всем участникам предоставлена ? Нет. Узаконена "народная милиция" на местах, по сути, из тех же "ополченцев" ? Нет. И так, практически, по всем пунктам. Потому здесь Зеля молодец - не выполняет то, что Порох подписал.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:37

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

antikkristall написав:
  lapay написав:
  akido написав:ри роки розповідали казочки про недолугого зєлєчку-дурачка та розважали один одного тупими карикатурами.

За цей час Зеленський повністю узурпував владу в країні, обкатав механізм судових репресій (генерал Павловський) та фальсифікації виборів (Вірастюк) і навчився провадити їх не викликаючи масштабних протестів.

Так він і є дурник, як і Яник. Обидва думали, що схопили бога за бороду, і будуть правити вічно, якщо всіх задавити і посадити.
Вихідці зі Сходу звикли, що місцеве ватне бидло поважає тільки силу і молиться на всевильного царя. І закінчить він так само як і Яник - втечею, тільки не в Ростов, а в Хайфу.


Ясное дело, что все "вихідці зі Сходу" неправильные, а какие правильные ?
Те, которые Кличко выбирают
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:38

Re: Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

lapay написав:
  antikkristall написав:Ясное дело, что все "вихідці зі Сходу" неправильные, а какие правильные ?

Самий розумний, з них, був Кучма. Тому і досі спокійно тут живе.
про Гонгадзе еще помнят
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 07 січ, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:42

  lapay написав: Тому і всі адекватні кажуть про політичні переслідування, а не про торжество закону.

Адекватні не бувають фанатиками порохоботами.
unicdima
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