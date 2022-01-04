Жінки, які вийдуть на пенсію 2022 року, отримають надбавку до пенсії.
Дивися повний текст Українки отримають доплати до пенсії: кому і скільки дістанеться.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 20:14
Українки отримають доплати до пенсії: кому і скільки...
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Дивися повний текст Українки отримають доплати до пенсії: кому і скільки дістанеться.
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:14
"кому і скільки дістанеться" - такий сенс ніби начебто жебракам кидатимуть і хто скільки вхопить, стільки й матиме.
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