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Українки отримають доплати
до пенсії: кому і скільки...

Українки отримають доплати до пенсії: кому і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:14

Українки отримають доплати до пенсії: кому і скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Жінки, які вийдуть на пенсію 2022 року, отримають надбавку до пенсії.

Дивися повний текст Українки отримають доплати до пенсії: кому і скільки дістанеться.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:14

"кому і скільки дістанеться" - такий сенс ніби начебто жебракам кидатимуть і хто скільки вхопить, стільки й матиме.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:26

Про украинок понятно. А украинцам - не надо?
Вкладчик1234
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