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Українців чекає новий податок:
доведеться платити навіть...

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:43

  apollo написав: Вовчик, сколько налогов заплатил по кругу в 2021-ом? Просто напиши цифру, плз

К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения! :)
Козак-характерник
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Мама гетьманцова уже заплатила?
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:25

что значит заставят, каким образом
NDV
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:50

Більше схоже на фейк. Не вказана назва закону чи хоча б номер законопроекту. І що означає 5% ві авто? Від вартості всього авто? Нісенітниця
lutsromans
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:03

  lutsromans написав:Більше схоже на фейк. Не вказана назва закону чи хоча б номер законопроекту. І що означає 5% ві авто? Від вартості всього авто? Нісенітниця

Так нет законопроекта. Так, угрозы. Нісенітниця таки имеет место, но в другом: 5% с большинства активов и прочее, что у них в списке - это в случае, если нулевую декларацию подать, а не наоборот, как тут написано. Тут да, и со стоимости авто, включённого в эту декларацию, тоже. Ну а если не подать, тогда потом при расходах, не подтверждённых доходами, попросят заплатить ещё 19.5%.

Кстати, что будет считаться подтверждением дохода - это тоже большой вопрос. При всех воплях "все ваши доходы за все годы в налоговой записаны" - это не так и даже то, что записано, не известно, как будет учитываться. Недавно хотел в Привате прикупить ОВГЗ, так мне сказали, что их финмониторинг требует исключительно таких доходов, которые в справке от налоговой видны (например, проценты с депозитов не считаются, как и сами снятые депозиты), причём не далее, чем за два последних года. Более того, из них ещё вычитается 30%, типа, меньше не проедается. И вот на то, что осталось, позволено купить ОВГЗ. Я так понимаю, круг покупателей не широк.

Есть момент, что так сурово только в Привате. В других банках несколько помягче. Но я не удивлюсь, что госбанк сейчас задаёт пример, как государство будет потом считать что подтвердждено, а что нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:19

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

если у меня з/п белая, то пусть вводят налоги эти
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:28

  volter2424 написав:Пєця давно все зрозумів і вивів свої бабкі в офшори. А зараз тринькає їх собі в задоволення, вештаючись по світу.

Які апшори? Той один що для траста був відкритий? так він навіть банківського рахунку не мав. У тебе є відомості про інши? Мерщій до ЗЕленського - бо він вже обшукався!
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komp
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 06:25

  moveton написав:Налоги платятся государству. Значит ограничиваем круг работников только до тех, кто и ЗП получает от государства, т.е. до бюджетников? Так они с этой зарплаты все налоги платят, куда они денутся. Не платят со взяток, это да, но с них и так положено не налоги платить, а турма сидеть.


Вы ошибаетесь, в этом случае обязанность уплатить налог прямо прописана в ст.164.2 ПК Украины:
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:19

  Цитрин написав:
  moveton написав:Не платят со взяток, это да, но с них и так положено не налоги платить, а турма сидеть.


Вы ошибаетесь, в этом случае обязанность уплатить налог прямо прописана в ст.164.2 ПК Украины:
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;

Обязанность-то есть (а если турма таки сел, то можно даже декларацию для этого не подавать), но тут важное уточнение: "у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду". Не пойман и не доказан для суда (т.е. 99.999% от реальных сумм) - не доход. Думаю, что этой мелочью можно пренебречь.
moveton
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