Про це розповіли у компаніях, які займаються пригоном авто з аукціонів у США.
Дивися повний текст Приганяти биті авто зі США вже невигідно: коштують на 30% дорожче, ніж нові.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:16
Приганяти биті авто зі США вже невигідно: коштують на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приганяти биті авто зі США вже невигідно: коштують на 30% дорожче, ніж нові.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:16
Ніколи не розумів бажання купувати звідти битки. Невідомо в якому стані воно звідти приїде, потім невідомо скільки його ремонтувати, бо на СТО під покраску черги на пару місяців, запчастини часто теж із США треба замовляти. Потім при експлуатації теж проблема з запчастинами.
Дурня.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:20
unicdima
Берешь тот же форд или тойоту что у нас ездят и с запчастями +- проблем нет. Если есть время ждать и проверенный автосервис, то это просто возможность сэкономить 15-30% средств и в некоторых случаях получить лучше комплектацию. Но то что это рулетка это да, так что слабонервным и на последние деньги не стоит этим заниматься.
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