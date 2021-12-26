RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Приганяти биті авто зі США
вже невигідно: коштують на...

Приганяти биті авто зі США вже невигідно: коштують на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:16

Приганяти биті авто зі США вже невигідно: коштують на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли у компаніях, які займаються пригоном авто з аукціонів у США.

Дивися повний текст Приганяти биті авто зі США вже невигідно: коштують на 30% дорожче, ніж нові.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96949
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:16

Ніколи не розумів бажання купувати звідти битки. Невідомо в якому стані воно звідти приїде, потім невідомо скільки його ремонтувати, бо на СТО під покраску черги на пару місяців, запчастини часто теж із США треба замовляти. Потім при експлуатації теж проблема з запчастинами.
Дурня.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 10.06.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:20

unicdima

Берешь тот же форд или тойоту что у нас ездят и с запчастями +- проблем нет. Если есть время ждать и проверенный автосервис, то это просто возможность сэкономить 15-30% средств и в некоторых случаях получить лучше комплектацию. Но то что это рулетка это да, так что слабонервным и на последние деньги не стоит этим заниматься.
holovlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 13.07.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на...
R2 » Вів 04 січ, 2022 10:33
4 469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 17:48
Gastarbaiter
Українці стали купувати дорожчі авто, а бензинові машини...
R2 » Суб 01 січ, 2022 22:27
3 374
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 січ, 2022 17:48
andrijk777
Експерти розповіли, чому не треба зберігати взимку авто...
R2 » Нед 26 гру, 2021 23:17
2 455
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 гру, 2021 23:24
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.