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Штрафні бали за порушення
правил дорожнього руху —...

Штрафні бали за порушення правил дорожнього руху —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:09

Штрафні бали за порушення правил дорожнього руху —...

Пропонуємо до обговорення:
У Раді пропонують запровадити нову систему.

Дивися повний текст Штрафні бали за порушення правил дорожнього руху — законопроект.
R2
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За неправильную парковку сразу 12 балов нужно давать. Как же задолбали эти лоси на своих ведрах
dimonquad
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Штраф за езду после приостановки действия ВУ 3400 грн. Неделю на такси поездить. Интересно, кого этот штраф остановит?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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