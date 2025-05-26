|
|
|
Grok Маска заблокували в Європі через порушення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Чат-бот Grok, створений компанією xAI, яку очолює Ілон Маск, потрапив під блокування у 25% компаній по всій Європі. За даними аналітичної компанії Netskope, основні причини такого рішення — ризики порушення конфіденційності даних та потенційне поширення фейкової інформації.
Дивися повний текст Grok Маска заблокували в Європі через порушення конфіденційності
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100389
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:11
І правильно зробили
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10289
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|