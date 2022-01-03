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Країни зі стрімким зростанням
цін на житло: Україна...

Країни зі стрімким зростанням цін на житло: Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:32

Країни зі стрімким зростанням цін на житло: Україна...

Пропонуємо до обговорення:
У списку країн зі стрімким ростом цін на житло Україна опинилася на 24-му місці.

Дивися повний текст Країни зі стрімким зростанням цін на житло: Україна посіла 24 місце рейтингу.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:32

Просто невероятные показатели в Корее!
avtotestorg
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