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Країни зі стрімким зростанням цін на житло: Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:32
Пропонуємо до обговорення:
У списку країн зі стрімким ростом цін на житло Україна опинилася на 24-му місці.
Дивися повний текст Країни зі стрімким зростанням цін на житло: Україна посіла 24 місце рейтингу
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Додано: Суб 08 січ, 2022 19:32
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