Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України

Додано: Нед 09 січ, 2022 05:13

А в чем интерес для образованного и культурного иностранца жить, работать и платить налоги в Украине?



Вот например, в США высокий уровень доходов, есть университеты, известные своими работами в науке, где можно учиться. Есть компании занимающиеся разработкой современной электроники и программного обеспечения, куда можно устроится на интересную работу. В случае низких доходов государство не только налоги вернет, но еще и доплачивать будет. Да и просто как покупателю удобно, что в магазинах доступно практически всё качественное и по приятным ценам, причем покупая чтото всегда можно легко и просто вернуть обратно в случае брака, или если просто товар не понравился.



А какие выгоды у нас? Зарплата 200 долларов из которой нужно заплатить 19.5% налога и 150 долларов коммуналки? Или продукты с пальмовым жиром и опасными химикатами в магазинах?



И какая выгода гражданам от того, что какой-то мигрант приедет чтобы платить налоги? Еще меньше рабочих мест?



Тоесть своих граждан с образованием и опытом - побоку, пускай едут за границу ишачить и платить налоги в Европе и США, а сюда сомнительных мигрантов завозить... Какой-то странный интерес. Чтото явно не договаривают...