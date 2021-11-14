Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею

Додано: Пон 10 січ, 2022 04:15

moveton написав: Контроллеры настраивают в понимании, что "много" - это когда аккум взрывается. Контроллеры настраивают в понимании, что "много" - это когда аккум взрывается.

moveton написав: Но использование литиевого аккума в зоне высокого заряда действительно изнашивает его быстрее, чем в зоне среднего заряда. Но использование литиевого аккума в зоне высокого заряда действительно изнашивает его быстрее, чем в зоне среднего заряда.

moveton написав: Смартфон у меня включает зелёную лампочку после зарядки до 90% Смартфон у меня включает зелёную лампочку после зарядки до 90%

это не правда. У литиевой батареи есть встроенная защита (маленькая платка прямо в самом аккумуляторе), которая сама отключает батарею если по каким-то причинам контроллер вышел из строя и продолжает заряд после достижения уровня 4.20 V ± 0.05 V на банку.Длительное хранение аккумулятора при полном заряде действительно может немного снизить его емкость, хотя это довольно сомнительное утверждение. Но это учитывается в контроллере заряда и умные контроллеры обычно сами снижают заряд до уровня около 90%, если телефон или ноутбук слишком долго подключен на зарядке. Заряд до 100% с последующим использованием - это не тот случай.В любом случае можете об этом даже не задумываться.это может быть связано с тем, что контроллер не заряжает аккумулятор постоянно. Он его заряжает, потом ждет пока он разрядится до определенного уровня, потом опять заряжает. Если Вы застукали телефон между зарядками, то могли попасть на момент, когда контроллер ждет пока батарея разрядится до определенного уровня. Лампочка зарядки при этом будет показывать полный заряд, но на самом деле заряд в такой момент будет чуть ниже полного.