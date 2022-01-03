Відкриття ринку землі на початку створює певні ризики для економіки.
Дивися повний текст Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у 2022 році — експерт.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 09:53
Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у...
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Дивися повний текст Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у 2022 році — експерт.
Додано: Нед 09 січ, 2022 09:54
Оставьте все как было, просит Мартынюк, бывший решала гройсмана из геокадастра, не мешайте агробаронам за бесценок варварски эксплуатировать арендованную землю.
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