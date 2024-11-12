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Kia вирішила повернутися
на російський ринок

Kia вирішила повернутися на російський ринок
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:51

Kia вирішила повернутися на російський ринок

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська автокомпанія Kia переглянула стратегію продажів на цей рік і включила в неї російський ринок.

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Kia вирішила повернутися на російський ринок
R2
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Бабло править світом
valeriyturovskiy63
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:08

Re: Kia вирішила повернутися на російський ринок

valeriyturovskiy63 написав:Бабло править світом
Великі українські мережі купували техніку у підсанкційної компанії після повномасштабного вторгнення РФ, – ЗМІ 

Такі великі торгові мережі, як «Розетка», «Комфі», «Епіцентр» та інші продовжували після початку повномасштабної війни купувати кліматичну техніку у ТОВ «Торгова компанія «Оптім». Вона належить бізнесмену Олегу Зудову, якого підозрюють у фінансуванні бюджету РФ.

Зокрема, як йдеться у розслідуванні hromadske, одне з підприємств «Розетки» продовжувало закупівлі в «Оптім» навіть після внесення материнської компанії Optim Holding GmbH до санкційних списків РНБО у грудні 2023 року.

Окрім того, відповідно до судових документів, компанія «Оптім» занижує митну вартість імпортованої техніки, зокрема з Китаю, іноді вказуючи її як 0 доларів.

За інформацією слідства, представники зазначеного приватного СГД мають корупційні зв’язки в митних та податкових органах, які за окрему грошову винагороду не вживають відповідних заходів реагування». 

https://censor.net/n3547116
GALeon
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