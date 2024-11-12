Південнокорейська автокомпанія Kia переглянула стратегію продажів на цей рік і включила в неї російський ринок.
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Kia вирішила повернутися на російський ринок
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:51
Kia вирішила повернутися на російський ринок
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Kia вирішила повернутися на російський ринок
Додано: Сер 16 кві, 2025 16:08
Re: Kia вирішила повернутися на російський ринок
Великі українські мережі купували техніку у підсанкційної компанії після повномасштабного вторгнення РФ, – ЗМІ
Такі великі торгові мережі, як «Розетка», «Комфі», «Епіцентр» та інші продовжували після початку повномасштабної війни купувати кліматичну техніку у ТОВ «Торгова компанія «Оптім». Вона належить бізнесмену Олегу Зудову, якого підозрюють у фінансуванні бюджету РФ.
Зокрема, як йдеться у розслідуванні hromadske, одне з підприємств «Розетки» продовжувало закупівлі в «Оптім» навіть після внесення материнської компанії Optim Holding GmbH до санкційних списків РНБО у грудні 2023 року.
Окрім того, відповідно до судових документів, компанія «Оптім» занижує митну вартість імпортованої техніки, зокрема з Китаю, іноді вказуючи її як 0 доларів.
За інформацією слідства, представники зазначеного приватного СГД мають корупційні зв’язки в митних та податкових органах, які за окрему грошову винагороду не вживають відповідних заходів реагування».
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