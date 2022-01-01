Політична ситуація в світі може знецінити долар, у зв'язку з чим доцільно вкладати кошти в криптовалюту.
Дивися повний текст Американський мільярдер прогнозує знецінення долара.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 12:30
Американський мільярдер прогнозує знецінення долара
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Дивися повний текст Американський мільярдер прогнозує знецінення долара.
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