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Американський мільярдер
прогнозує знецінення долара

Американський мільярдер прогнозує знецінення долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:30

Американський мільярдер прогнозує знецінення долара

Пропонуємо до обговорення:
Політична ситуація в світі може знецінити долар, у зв'язку з чим доцільно вкладати кошти в криптовалюту.

Дивися повний текст Американський мільярдер прогнозує знецінення долара.
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