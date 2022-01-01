Політична ситуація в світі може знецінити долар, у зв'язку з чим доцільно вкладати кошти в криптовалюту.
Дивися повний текст Американський мільярдер прогнозує знецінення долара.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 12:30
Американський мільярдер прогнозує знецінення долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американський мільярдер прогнозує знецінення долара.
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:12
О, свежая новость, ей всего то месяц
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:17
цікаво...
а от якщо я плюну на землю, і цей плювок буде неповторним, і будь-хто не зможе зробити такий же -- то чи можна вважати його безцінним?
або, якщо вже про крипти, то чим ВТ версії 2....100500... -- гірші за первинні ВТ? Їх теж не можна буде "додрукувати". Кожної версії буде не більше 40млн штук... Чим не "золота"!?
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