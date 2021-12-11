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Індексація заробітної плати:
коли та за якими правилами...

Індексація заробітної плати: коли та за якими правилами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:12

Індексація заробітної плати: коли та за якими правилами...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен працівник, який працює на будь-якому підприємстві чи установі на будь-якій посаді бажає отримувати гідну заробітну плату.

Дивися повний текст Індексація заробітної плати: коли та за якими правилами здійснюється.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:13

"индексируется зарплата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ). Часть зарплаты, превышающая ПМТЛ, индексации не подлежит."
Сейчас ПМТЛ 2684 грн в месяц, минимальная ЗП - 6500. Т.е. всю эту статью можно свести в одно предложение: индексации ЗП не существует.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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