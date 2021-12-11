Кожен працівник, який працює на будь-якому підприємстві чи установі на будь-якій посаді бажає отримувати гідну заробітну плату.
Дивися повний текст Індексація заробітної плати: коли та за якими правилами здійснюється.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 13:12
Індексація заробітної плати: коли та за якими правилами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індексація заробітної плати: коли та за якими правилами здійснюється.
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:13
"индексируется зарплата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ). Часть зарплаты, превышающая ПМТЛ, индексации не подлежит."
Сейчас ПМТЛ 2684 грн в месяц, минимальная ЗП - 6500. Т.е. всю эту статью можно свести в одно предложение: индексации ЗП не существует.
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