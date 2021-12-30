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Що зміниться для клієнтів
ПриватБанку у 2022 році

Що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40

Що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40

Что еще можно добавить к сервису дистанционного управления депозитами. Ну разве что возврат без комсы на счет в другом банке.
А так, с их процентными ставками по депо.... зачем там вообще депозиты держать ???
Kalgan
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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