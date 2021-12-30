Нові сервіси та послуги
Дивися повний текст Що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40
Що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році.
Додано: Нед 09 січ, 2022 13:40
Что еще можно добавить к сервису дистанционного управления депозитами. Ну разве что возврат без комсы на счет в другом банке.
А так, с их процентными ставками по депо.... зачем там вообще депозиты держать ???
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|