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Рейтинг країн із розвиненою
криптоіндустрією: Україна на...

Рейтинг країн із розвиненою криптоіндустрією: Україна на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 04:01

Рейтинг країн із розвиненою криптоіндустрією: Україна на...

Пропонуємо до обговорення:
Ірландська компанія Coincub підготувала звіт Global Crypto Ranking за четвертий квартал 2021 року.

Дивися повний текст Рейтинг країн із розвиненою криптоіндустрією: Україна на 22 місці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 04:02

Как попасть на 22е место из двух сотен стран в мире? Достаточно просто ничего не делать, продолжать не признавать крипту платёжным средством и вывод крипты в фиат обкладывать налогом на доход со всей суммы вывода. Видимо, на более низких местах или сажают или забирают при выводе эдак половину.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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