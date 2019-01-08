Форумчани року 2022

За підсумком 2022 року визначені наступні переможці.
Найпопулярніший автор - Сибарит
Найкращий допис - freeze
Найбільша кількість корисних посилань у форумі на сторінки порталу Finance.UA які мають +1 - Striker
Вітаємо переможців!
Мої хороші, форумчани, вітаю Вас з прийдешніми святами!
2022 був дуже не простий для всіх українців. Стільки болі та втрат здається неможливо пережити. Моторошні сирени, нестерпний біль, втрати, спустошення, неймовірна злість на ворога та сльози. Не раз здавалося, що час зупинився...
Дуже багато змінилося, та й ми вже інші. Втомилися, але залишаємося сильними та мужніми! Ось ще трішки залишилося зачекати й ми обов'язково здобудемо нашу перемогу.
Я бажаю нам всім здійснення найголовнішої мрії!
Всім здоров'я, світла, добра, достатку.
Нехай Ваші серця наповняться особливим теплом та надією.
Особлива подяка нашим форумчанам захисникам freeze, Hotab, kingkongovets, холява, Успіх, Bobua, Denik, bfmgroup та іншим хто боронить Україну!
Бажаю, щоб всі наші захисники повернулися скоріше до своїх рідних живі та здорові!
Віримо в Бога, віримо в Україну, віримо в ЗСУ!
З Новим роком!