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Бізнес Казахстану оцінив збитки через «газові» протести
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 11:29
Пропонуємо до обговорення:
За час масових протестів у Казахстані місцевий бізнес втратив близько 93,7 млрд. тенге (приблизно $216 млн.). З них 92,2 млрд. тенге припадає на Алма-Ату, який став центром протистояння протестувальників та правоохоронних органів.
Дивися повний текст Бізнес Казахстану оцінив збитки через «газові» протести
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:29
Так убытки из за протестов или из за беспорядков, а по факту грабежей и актов вандализма ?
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Igorten
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:51
Самое ужасное у бизмесмена не разбитое окно а отсутствие свободы и перспективы...
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l4567
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:53
l4567 написав:
Самое ужасное у бизмесмена не разбитое окно а отсутствие свободы и перспективы...
А, так это бизнесмены протестовали
Или нет, или я что то путаю
Так говорите у Казахских бизнесменов нет свободы и перспективы, бедолаги, не то что у нас, вечный праздник свободы и перспективы
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Igorten
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:45
Igorten написав: l4567 написав:
Самое ужасное у бизмесмена не разбитое окно а отсутствие свободы и перспективы...
А, так это бизнесмены протестовали
Или нет, или я что то путаю
Так говорите у Казахских бизнесменов нет свободы и перспективы, бедолаги, не то что у нас, вечный праздник свободы и перспективы
Схоже на те, що там протестували "бідні люди", на відміну наприклад від України і Білорусі, де основою протестів був середній клас.
Так, там немає(не було) ні свободи, ні перспектив, просто країна багата нафтою і газом, тому живуть вони відносно непогано.
В СА ходили одні верблюди, поки там нафту не знайшли.
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andrijk777
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Додано: Вів 11 січ, 2022 11:57
andrijk777 Бедные граждане - владельцы автомобилей.
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Igorten
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:01
Igorten написав:andrijk777
Бедные граждане - владельцы автомобилей.
Хто сказав що там повстали "владельцы автомобилей"?
Ціну на газ підвищили з 2,5 грн. до 6грн.!!! І це при тому що Казахстан "по-ідеї" багатший за Україну. Що це за такі "владельцы автомобилей" для яких 6 грн/літр це неймовірно дорого?
Нагадати ціну газу в Україні???
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andrijk777
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:22
andrijk777 Мы с вами на разных планетах живем и у вас какие то другие новости ? Читайте с чего все началось. А то что там потом это дело третье. Уж поверьте украинские титушки давно под правильными лозунгами выступают.
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Igorten
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