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Президент Сальвадору спрогнозував
зростання Bitcoin до...

Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:53

Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Сальвадору Найіб Букеле висловив упевненість, що в 2022 році ціна першої криптовалюти зросте до $100 тис.

Дивися повний текст Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до $100 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:53

А возможно, что как раз из-за таких "оптимистов" приобретающих ВТС не за свои кровные, а за государев кошт этот ВТС и растёт в цене? Или он (Найиб Букеле) верит, что Сальвадор, без нормальной экономики будет процветать за счёт ВТС?
Конечно население радостно профукает все его начисления, а потом придут и скажут -мало. Или забылся пример Уго Чавеса? Тоже ведь обещал золотые горы....Национализировал..
Госинвестиции в ВТС- это лень и тупость ИХ правительства...
leoiskander
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