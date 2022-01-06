Німеччина вирішила призупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", бо він не відповідає вимогам Євросоюзу.
Дивися повний текст У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію газопроводу «Північний потік-2».
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01
У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію газопроводу «Північний потік-2».
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:42
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:44
Re: У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
заголовок конечно же яркий, а если посмотреть в суть, то там, оказывается, просто ждут документ/бумажку от клерка
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:12
Re: У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
А в этой "бумажке" что будет написано: что газ добывает одна компания, транспортирует вторая компания, а продаёт третья компания и все эти три компании аж ни разу не связаны с Газпромом ? Ну-ну, сами-то в это хоть верите ? А европейские энергетические пакеты именно этого и требуют. Ну или, как минимум, 50% трубы нужно отдать независимым поставщикам и трейдерам, что, по сути, не выполнимо для СП-2.
Короче говоря, если идти строго по букве закона, то СП-2 вообще НИКОГДА не будет работать. Именно по-этому Газпром обратился в Еврокомиссию, чтобы специально для него прописали исключение в законодательстве - их послали лесом - это Европа, детка, здесь не привыкли править законы под каждую компанию как в России или у нас.
А нужные выводы из газового шантажа Европа уже сделала, там не дураки сидят.
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:32
Отмена Бербок, вчера нуланд все объяснила.
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