У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...

Додано: Вів 11 січ, 2022 22:12

Примат написав: заголовок конечно же яркий, а если посмотреть в суть, то там, оказывается, просто ждут документ/бумажку от клерка заголовок конечно же яркий, а если посмотреть в суть, то там, оказывается, просто ждут документ/бумажку от клерка

А в этой "бумажке" что будет написано: что газ добывает одна компания, транспортирует вторая компания, а продаёт третья компания и все эти три компании аж ни разу не связаны с Газпромом ? Ну-ну, сами-то в это хоть верите ? А европейские энергетические пакеты именно этого и требуют. Ну или, как минимум, 50% трубы нужно отдать независимым поставщикам и трейдерам, что, по сути, не выполнимо для СП-2.Короче говоря, если идти строго по букве закона, то СП-2 вообще НИКОГДА не будет работать. Именно по-этому Газпром обратился в Еврокомиссию, чтобы специально для него прописали исключение в законодательстве - их послали лесом - это Европа, детка, здесь не привыкли править законы под каждую компанию как в России или у нас.А нужные выводы из газового шантажа Европа уже сделала, там не дураки сидят.