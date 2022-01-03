Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 20:15
Рыба-сом написав: Sidus написав: flyman написав:
Python Golang
Все в тренде если опыт есть, если нет - какой язык не учи, поиски первой работы будут квестом
Ойти-бум внёс свои коррективы.
Есть варианты уже, когда набирают на обучение и деньги даже платят
Например, вот
https://jobs.dou.ua/companies/kanini-so ... es/196004/
Странно, что компания "200...800 спеціалістів" а вакансия только одна та что выше...
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