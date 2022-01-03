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Куди переїжджають
ІТ-спеціалісти всередині країни

Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:15

  Рыба-сом написав:
  Sidus написав:
  flyman написав:Python Golang

Все в тренде если опыт есть, если нет - какой язык не учи, поиски первой работы будут квестом

Ойти-бум внёс свои коррективы.
Есть варианты уже, когда набирают на обучение и деньги даже платят :shock:
Например, вот
https://jobs.dou.ua/companies/kanini-so ... es/196004/

Странно, что компания "200...800 спеціалістів" а вакансия только одна та что выше...
BIGor
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