RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Які країни ЄС зазнають
найбільших втрат робочих місць...

Які країни ЄС зазнають найбільших втрат робочих місць...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:46

Які країни ЄС зазнають найбільших втрат робочих місць...

Пропонуємо до обговорення:
Перенесення робочих місць за кордон зменшує витрати для компаній, але призводить до значної чистої втрати робочих місць у ЄС. Це країни, де аутсорсинг знищує найбільше робочих місць.

Дивися повний текст
Які країни ЄС зазнають найбільших втрат робочих місць через аутсорсинг (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100736
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:46

"Для десятків тисяч власників бізнесу аутсорсинг — це спосіб заощадити гроші і, можливо, вижити. Однак це також означає скорочення робочих місць у країні."

Прямо с начала сомнительная посылка. Рабочее место - это же некий объём не только работы, но и зарплаты. Если бизнес отдаёт работу в другую страну, значит на эту комбинацию работы и зарплаты ему местного не найти. Значит такое рабочее место изначально было не для местных и никакой потери нет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6470
З нами з: 23.03.18
Подякував: 96 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які зарплати отримують працівники ТЦК
R2 » П'ят 04 жов, 2024 12:30
9 3480
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 січ, 2026 10:14
larisa19651612
У Мінцифри назвали п’ять змін, які чекають українську...
R2 » Чет 08 січ, 2026 11:38
2 354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 21:57
melvolo
Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки»...
R2 » Вів 16 гру, 2025 07:47
2 528
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 гру, 2025 15:30
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3670)
13.01.2026 23:41
Ринок ОВДП (10576)
13.01.2026 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.