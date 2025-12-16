|
Які країни ЄС зазнають найбільших втрат робочих місць...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:46
Пропонуємо до обговорення:
Перенесення робочих місць за кордон зменшує витрати для компаній, але призводить до значної чистої втрати робочих місць у ЄС. Це країни, де аутсорсинг знищує найбільше робочих місць.
Дивися повний текст Які країни ЄС зазнають найбільших втрат робочих місць через аутсорсинг (інфографіка)
R2
- Робот новин
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:46
"Для десятків тисяч власників бізнесу аутсорсинг — це спосіб заощадити гроші і, можливо, вижити. Однак це також означає скорочення робочих місць у країні."
Прямо с начала сомнительная посылка. Рабочее место - это же некий объём не только работы, но и зарплаты. Если бизнес отдаёт работу в другую страну, значит на эту комбинацию работы и зарплаты ему местного не найти. Значит такое рабочее место изначально было не для местных и никакой потери нет.
moveton
Профіль
