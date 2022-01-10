З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Дивися повний текст Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це стосується.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:21
Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це стосується.
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:01
|