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Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:21
Пропонуємо до обговорення:
З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Дивися повний текст Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це стосується
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R2
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Додано: Вів 11 січ, 2022 14:33
2 ланоси чи жигуля це теж 2 авто і їх треба декларувати?)
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Rainbow
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:01
Rainbow написав:
2 ланоси чи жигуля це теж 2 авто і їх треба декларувати?)
Это у владельцев ланосов/жиг спросить нужно -- чем они "это" считают. Но если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка...
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_hunter
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Додано: Вів 11 січ, 2022 22:22
Не соромно писати дурню навіть не читавши закон?
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j-20
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Додано: Сер 12 січ, 2022 08:40
Уже не знают, как народ напугать, чтобы пошли заполнять "нулевые декларации".
И так пугают, и сяк - а народ не ведется...
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Искатель
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Ірина_
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