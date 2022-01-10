З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Дивися повний текст Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це стосується.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:21
Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це стосується.
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:01
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:40
Уже не знают, как народ напугать, чтобы пошли заполнять "нулевые декларации".
И так пугают, и сяк - а народ не ведется...
Додано: Сер 12 січ, 2022 09:17
Ага, вообще ничему не учатся Тех же евро-б*ров -- как только не пугали/предупреждали -- а пока реальные штрафы на сотни тысяч за одну телегу не пошли -- никто ничего таможить даже не думал
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:36
espanol
Вот именно. Читаем внимательно. Во владении может быть хоть 10 мерседесов и 5 квартир. При этом декларировать ничего не нужно, а также не нужно платить никаких налогов, при условии что официальный доход выше стоимости этих мерседесов и квартир.
Также не нужно ничего декларировать, если доход НЕ покрывает стоимость имущества, но при этом во владении до 1 автомобиля и квартира до 120 метров.
Всё логично. Хотя 1 Майбах + 1 квартира на Хрещатике без декларации вызовут, конечно, классовую ненависть у гражданина, работающего вчерную - владельца 10 ланосов и 5 квартир в райцентре не востоке Украины.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:56
>>>Не треба буде платити податки за: заощадження до 400 тисяч гривень;
Необільшовики хочуть, щоб винесли всю готівку з банків.
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