Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...

если больше 1-ой, значит сдаешь, чего тут еще проверять
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Додано: Сер 12 січ, 2022 13:02
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:16
"Мы-дальние родственики..живем тут бесплатно,нам хозяин разрешил..В Конституции не запрещено::))))"
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:53
Миллионы людей получают зарплату в «конвертах» но они этого в упор не видят…просту сами работники будут…здавать работодателей если их дупустим будут штрафовать на 100000 тысяч за каждого и 10%давать свидетелю …но эти ублюдки никогда на это не пойдут сами себя ловить не будут…
Додано: Сер 12 січ, 2022 13:57
там это не так работает, тебе выставят счет и сразу наложат арест на твои банковские карты, счета и недвижимость. А потом уже ты, со своими родственниками будешь ходить по инстанциям и пытаться что-то доказать
Востаннє редагувалось Примат в Сер 12 січ, 2022 14:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:01
Сам лично один раз попал в такую ситуацию, когда мне выставил счет за все квартиры, дома, которые у меня были в течении 30 лет, и не важно, что они были давно проданы и не числятся на мне и не когда одновременно не числились на мне.
Я вообще не понимаю ,как такое может быть в теории, но мне сказали, что Базы данных "налоговой" отличаются от ... типа тех, что у нотариусов. Короче бред какой-то, но факт остается фактом, видно диджитализация туда еще не дошла.
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:23
количество квартир в вашей собственности законом не ограничивается. а сдаются они или нет,это надо доказывать,и причем не собственнику:)))
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