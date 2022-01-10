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Податкова почне перевіряти
доходи українців: кого це...

Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:02

  rytton написав:как сдачу квартир будут проверять? ночными поквартирными обходами с участковым милиционером и работником ЖЭКа? 😀

если больше 1-ой, значит сдаешь, чего тут еще проверять :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:05

не сдаю...коллекционирую::))))
rytton
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:16

"Мы-дальние родственики..живем тут бесплатно,нам хозяин разрешил..В Конституции не запрещено::))))"
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:53

Миллионы людей получают зарплату в «конвертах» но они этого в упор не видят…просту сами работники будут…здавать работодателей если их дупустим будут штрафовать на 100000 тысяч за каждого и 10%давать свидетелю …но эти ублюдки никогда на это не пойдут сами себя ловить не будут…
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:57

  noxfox70 написав:"Мы-дальние родственики..живем тут бесплатно,нам хозяин разрешил..В Конституции не запрещено::))))"

там это не так работает, тебе выставят счет и сразу наложат арест на твои банковские карты, счета и недвижимость. А потом уже ты, со своими родственниками будешь ходить по инстанциям и пытаться что-то доказать :mrgreen:
Востаннє редагувалось Примат в Сер 12 січ, 2022 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:58

Ни фига)) Сперва пусть они доказывают😀
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:01

  noxfox70 написав:Ни фига)) Сперва пусть они доказывают😀


Сам лично один раз попал в такую ситуацию, когда мне выставил счет за все квартиры, дома, которые у меня были в течении 30 лет, и не важно, что они были давно проданы и не числятся на мне и не когда одновременно не числились на мне.
Я вообще не понимаю ,как такое может быть в теории, но мне сказали, что Базы данных "налоговой" отличаются от ... типа тех, что у нотариусов. Короче бред какой-то, но факт остается фактом, видно диджитализация туда еще не дошла.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:23

количество квартир в вашей собственности законом не ограничивается. а сдаются они или нет,это надо доказывать,и причем не собственнику:)))
noxfox70
 
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  #<12
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