|
|
|
Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:15
budivelnik написав: noxfox70 написав:
количество квартир в вашей собственности законом не ограничивается. а сдаются они или нет,это надо доказывать,и причем не собственнику:)))
Все що більше 1 одиниці - оподатковуєтьсяЗакон складений таким чином
що
наприклад
120 м2 житла(квартири) або 250 м2( будинку) - не оподатковуються
а з 3*40м2 квартир - 80 м2 оподатковується.....
ми вже 100500 разів писали, що закон писали ідіоти для ідіотів...
от наприклад, у вас 3 кв = 150 кв.метрів, куплено чесно, всі податки сплачено.
по цьому закону треба їх декларувати і платити 5%
нормальні люді писали закон?!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5150
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:26
vitaly888usa написав:
просту сами работники будут…здавать работодателей если их дупустим будут штрафовать на 100000 тысяч
Сдадут, и больше потом работу не найдут никогда
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30975
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1308 раз.
- Подякували: 7439 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:32
В общем,налог на недвижимость -это понятно,ибо все это видно по документам.. А вот доходы частных лиц от сдачи квартир в аренду фискальным органам ещё надо доказать:)))))
-
ketrax70
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 15.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:28
Зеленський навмисно дратує народ, щоб потім запросити Вовку Путіна наводити порядок. Це, напевно, йому Патрушев у Омані розповів, як треба діяти.
-
alessio341
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 12.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 січ, 2022 09:47
ketrax70 написав:
В общем,налог на недвижимость -это понятно,ибо все это видно по документам.. А вот доходы частных лиц от сдачи квартир в аренду фискальным органам ещё надо доказать:)))))
А что там доказывать? -- ЗП 6тыщ*12, а расходов -- 73 тыщщи. Вот с этой тыщщи заплатите, пожалуйста, штраф в 100% от суммы.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5988
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|