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Податкова почне перевіряти
доходи українців: кого це...

Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:15

  budivelnik написав:
  noxfox70 написав:количество квартир в вашей собственности законом не ограничивается. а сдаются они или нет,это надо доказывать,и причем не собственнику:)))
Все що більше 1 одиниці - оподатковується
Закон складений таким чином що
наприклад
120 м2 житла(квартири) або 250 м2( будинку) - не оподатковуються
а з 3*40м2 квартир - 80 м2 оподатковується.....

ми вже 100500 разів писали, що закон писали ідіоти для ідіотів...

от наприклад, у вас 3 кв = 150 кв.метрів, куплено чесно, всі податки сплачено.

по цьому закону треба їх декларувати і платити 5%

нормальні люді писали закон?!
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:26

Re: Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...

  vitaly888usa написав:просту сами работники будут…здавать работодателей если их дупустим будут штрафовать на 100000 тысяч

Сдадут, и больше потом работу не найдут никогда
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:32

В общем,налог на недвижимость -это понятно,ибо все это видно по документам.. А вот доходы частных лиц от сдачи квартир в аренду фискальным органам ещё надо доказать:)))))
ketrax70
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:28

Зеленський навмисно дратує народ, щоб потім запросити Вовку Путіна наводити порядок. Це, напевно, йому Патрушев у Омані розповів, як треба діяти.
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:47

  ketrax70 написав:В общем,налог на недвижимость -это понятно,ибо все это видно по документам.. А вот доходы частных лиц от сдачи квартир в аренду фискальным органам ещё надо доказать:)))))

А что там доказывать? -- ЗП 6тыщ*12, а расходов -- 73 тыщщи. Вот с этой тыщщи заплатите, пожалуйста, штраф в 100% от суммы.
_hunter
 
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