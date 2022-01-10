Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 17:13
Наши власти кроме налогов и штрафов для народа ничего придумать не могут . Это же во благо . Конец бедности Да здравствует нищета!
Додано: Пон 17 січ, 2022 17:31
Додано: Пон 17 січ, 2022 17:39
Бред, НО налоговая считает по-другому: продав КУПЛЕННЫЕ когда-то баксы (как и выращенную на огороде картоху) С суммы ВЫРУЧКИ (т.е., на Вашем примере - с 27 т.) - нужно заплатить ПДФО, более того - задекларировать НЕ только выручку в годовой декларации, НО "всё, нажитое непосильным трудом" и полученные за год иные доходы!
Уже есть пример: семья погорельцев после ролика по телеку собрали денех, так теперь налоговая требует с собранной суммы заплатить ПДФО, а чего же НЕТ? - формально собранное - подарок, а подарки - налогооблаются как наследство!
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