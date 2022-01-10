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доходи українців: кого це...

Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:13

Наши власти кроме налогов и штрафов для народа ничего придумать не могут . Это же во благо . Конец бедности Да здравствует нищета!
avlabimip
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:31

  avlabimip написав:Наши власти кроме налогов и штрафов для народа ничего придумать не могут

Не порекомендуете, как противостоять "Вашим властям"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:39

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  ketrax70 написав:В общем,налог на недвижимость -это понятно,ибо все это видно по документам.. А вот доходы частных лиц от сдачи квартир в аренду фискальным органам ещё надо доказать:)))))

А что там доказывать? -- ЗП 6тыщ*12, а расходов -- 73 тыщщи. Вот с этой тыщщи заплатите, пожалуйста, штраф в 100% от суммы.

Бред. Человек получил ЗП 8000 грн купил долар по 8 - 1000 дол, сейчас сдал эти 1000 дол и потратил 27000 грн. Что он должен Гетьманцеву?


Бред, НО налоговая считает по-другому: продав КУПЛЕННЫЕ когда-то баксы (как и выращенную на огороде картоху) С суммы ВЫРУЧКИ (т.е., на Вашем примере - с 27 т.) - нужно заплатить ПДФО, более того - задекларировать НЕ только выручку в годовой декларации, НО "всё, нажитое непосильным трудом" и полученные за год иные доходы!

Уже есть пример: семья погорельцев после ролика по телеку собрали денех, так теперь налоговая требует с собранной суммы заплатить ПДФО, а чего же НЕТ? - формально собранное - подарок, а подарки - налогооблаются как наследство!
Миша-клиент
 
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