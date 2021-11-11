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У Фінляндії створили молекулу,
здатну захистити від...

У Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:45

У Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Університету Гельсінкі.

Дивися повний текст У Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:45

...молекулу...
духИ штоле
cohan
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