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У Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 21:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Університету Гельсінкі.
Дивися повний текст У Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від коронавірусу
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:45
...молекулу...
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cohan