Голова уряду Денис Шмигаль не дав прямої відповіді, чи виконає Україна зобов'язання перед МВФ щодо ринкових цін на газ для населення з травня 2022 року.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, від чого залежатимуть ціни на газ у 2022 році.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 00:29
Шмигаль розповів, від чого залежатимуть ціни на газ у...
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Дивися повний текст Шмигаль розповів, від чого залежатимуть ціни на газ у 2022 році.
Додано: Сер 12 січ, 2022 00:29
ми ще не доросли до уровня обслугогуванні як в європі.там все має межу яку жодна компанія не може нарушати самочинно.ціна там ринкова .розрахунки прозорі й не потрібно в них нічого ускладнювати по фіксації використання й по оплаті-так як в європі по зарплатам ми самі бідніші-й всі хто може шукає де працювати-знають багато
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