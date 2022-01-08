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Шмигаль розповів, від чого
залежатимуть ціни на газ у...

Шмигаль розповів, від чого залежатимуть ціни на газ у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:29

Шмигаль розповів, від чого залежатимуть ціни на газ у...

Пропонуємо до обговорення:
Голова уряду Денис Шмигаль не дав прямої відповіді, чи виконає Україна зобов'язання перед МВФ щодо ринкових цін на газ для населення з травня 2022 року.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, від чого залежатимуть ціни на газ у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:29

ми ще не доросли до уровня обслугогуванні як в європі.там все має межу яку жодна компанія не може нарушати самочинно.ціна там ринкова .розрахунки прозорі й не потрібно в них нічого ускладнювати по фіксації використання й по оплаті-так як в європі по зарплатам ми самі бідніші-й всі хто може шукає де працювати-знають багато
tolja3334
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