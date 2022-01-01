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BioNTech прогнозує до 17 млрд
євро виручки від продажу...

BioNTech прогнозує до 17 млрд євро виручки від продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:15

BioNTech прогнозує до 17 млрд євро виручки від продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька фармкомпанія BioNTech прогнозує отримати до 17 млрд євро виручки від продажу вакцин від COVID-19 у 2022 році.

Дивися повний текст BioNTech прогнозує до 17 млрд євро виручки від продажу вакцин у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:16

Цель достигнута.Ни кто и не сомневался.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:49

  sena_2008atp написав:Цель достигнута.Ни кто и не сомневался.

Не факт. Можно ж и больше
Вкладчик1234
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