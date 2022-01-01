Німецька фармкомпанія BioNTech прогнозує отримати до 17 млрд євро виручки від продажу вакцин від COVID-19 у 2022 році.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 09:15
BioNTech прогнозує до 17 млрд євро виручки від продажу...
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Дивися повний текст BioNTech прогнозує до 17 млрд євро виручки від продажу вакцин у 2022 році.
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:49
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