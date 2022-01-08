Народні депутати планують зменшення ефективного оподаткування на зарплату із 37% до 25% протягом п'яти років.
Дивися повний текст Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37% до 25%.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:52
Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37% до 25%.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:52
політична воля в нього одна -почистити кишені рядових громадян, замість того щоб пошерстити коломойських з їх накраденим добром.
креатура разумкова- яке їхало таке здибало.
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:33
Вместо введения налога на оборот, который легко администрировать - оставляет коррупционный НДС и 10ки тысяч налоговиков....
Бред.
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:17
Re: Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%.
Бо Рижий понад усе
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:39
Народні депутати планують зменшення ефективного оподаткування на зарплату із 37% до 25% протягом п’яти років.
«Ми пропонуємо знизити ефективну ставку з 37% до 30%, а потім щорічно зменшувати її на 1% до 25%», — заявив Гетманцев.
М - математика!
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