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Гетманцев анонсував зниження
податків на зарплату з 37%...

Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:52

Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати планують зменшення ефективного оподаткування на зарплату із 37% до 25% протягом п'яти років.

Дивися повний текст Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37% до 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:52

політична воля в нього одна -почистити кишені рядових громадян, замість того щоб пошерстити коломойських з їх накраденим добром.
креатура разумкова- яке їхало таке здибало.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:58

А чом лишень Коломойських, а не Порошенкiв?
kinonatelevizore
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:33

Вместо введения налога на оборот, который легко администрировать - оставляет коррупционный НДС и 10ки тысяч налоговиков....
Бред.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:17

Re: Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%.

kinonatelevizore написав:А чом лишень Коломойських, а не Порошенкiв?
Бо Рижий понад усе ;)
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:39

Народні депутати планують зменшення ефективного оподаткування на зарплату із 37% до 25% протягом п’яти років.

«Ми пропонуємо знизити ефективну ставку з 37% до 30%, а потім щорічно зменшувати її на 1% до 25%», — заявив Гетманцев.

М - математика!
kaprizniy
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