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Кабмін ухвалив рішення
про зарплати медиків

Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12

Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Дивися повний текст Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12

сделали как у соседа? премии за привитих
cohan
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