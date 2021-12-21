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Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.
Дивися повний текст Кабмін ухвалив рішення про зарплати медиків
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12
сделали как у соседа? премии за привитих
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