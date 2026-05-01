89% оборонних компаній підвищили зарплати, проте найняти...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2026 22:20
Пропонуємо до обговорення:
100% опитаних компаній ОПК планують наймати нових людей у найближчі 6−12 місяців. 89% компаній переглядали зарплати за останній рік. Водночас це не розв’язує проблему найму.
Дивися повний текст 89% оборонних компаній підвищили зарплати, проте найняти фахівців легше не стало — дослідження
R2
- Робот новин
Агов, добрий ранок!!! Потребують інженерів, фахівців, менеджерів... Ви частину з них сплалили на війні завдяки злочинній безконтрольній мобілізації а іншу видавили за кордон зявами політичних імбіцилів й такими самими законопроектами! Й хором піддакували та улюлюкали під це.
То ж наймайте тепер індусів з пакистанцями, ушльопки, про ресурси треба було думати ДО а не ПІСЛЯ
alex_velzevul
Додано: Сер 20 тра, 2026 20:18
Підтримую коментар, людей немає це ж логічно, а ті хто залишились не хочуть найматись туди куди потенційно може прилетіти.
dmitry_chou
Додано: Сер 20 тра, 2026 21:11
Красить V-1 в розовый цвет не будет ни один уважайщий себя специалист. Малолетки-воры управляют страной, и рассказывают о какой-то там промышленности на фоне полного уничтожения промышленности. Не будет ничего, старшее поколение профессионалов уничтожалось 30 лет. Молодёжь может только использовать западные технологии и готовые решения. Создавать своё нужно зная основы, а именно математику, физику, химию. Без фундаментальной науки, нет стратегии. То, что происходит сейчас, это в лучшем случае тактические успехи. Но наступит завтра, а у нас – розовый рояль и один палец для игры на нём по факту
chernikovmoon
