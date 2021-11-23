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В Офісі Президента очікують на
три великі приватизації у...

В Офісі Президента очікують на три великі приватизації у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:44

В Офісі Президента очікують на три великі приватизації у...

Пропонуємо до обговорення:
У Офісі Президента заявили, що у 2022 році очікують на приватизацію 3 нових об'єктів. Пояснили також, що перші десять об'єктів "придбають дешевше, ніж вони теоретично могли б коштувати". Ідеться про накопичений рівень недовіри, який стримує стратегічних інвесторів.

Дивися повний текст В Офісі Президента очікують на три великі приватизації у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:45

Ещё есть,что дерибанить?Или это началась перепродажа?
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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