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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 15:57

Блоги фінансової тематики

Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом.
Буду дуже вдячна за відповіді.

З повагою, Ірина
Ірина_
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