Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом.
Буду дуже вдячна за відповіді.
З повагою, Ірина
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 13 січ, 2022 15:57
Блоги фінансової тематики
Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом.
Буду дуже вдячна за відповіді.
З повагою, Ірина
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|