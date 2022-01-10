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Економічні показники України та Казахстану на 2022 рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 січ, 2022 19:39
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата в Казахстані – 60 тисяч тенге.
Дивися повний текст Економічні показники України та Казахстану на 2022 рік (інфографіка)
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