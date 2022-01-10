RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економічні показники України
та Казахстану на 2022 рік...

Економічні показники України та Казахстану на 2022 рік...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:39

Економічні показники України та Казахстану на 2022 рік...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата в Казахстані – 60 тисяч тенге.

Дивися повний текст Економічні показники України та Казахстану на 2022 рік (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97042
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у...
R2 » Сер 12 січ, 2022 17:12
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 16:32
v19632703
Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця...
R2 » Чет 13 січ, 2022 14:30
3 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 15:13
Ragnar
Бізнес Казахстану оцінив збитки через «газові» протести
R2 » Пон 10 січ, 2022 11:29
7 471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 17:22
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.