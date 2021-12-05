Показання лічильників опалення, гарячої та холодної води обов’язково потрібно передати до 31 жовтня.
Дивися повний текст 5 способів передачі показань лічильників (інфографіка).
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Додано: Чет 13 січ, 2022 21:12
5 способів передачі показань лічильників (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 способів передачі показань лічильників (інфографіка).
Додано: Чет 13 січ, 2022 21:58
Re: 5 способів передачі показань лічильників (інфографіка)
До 31 жовтня ще дуже далеко
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