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5 способів передачі показань
лічильників (інфографіка)

5 способів передачі показань лічильників (інфографіка)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 21:12

5 способів передачі показань лічильників (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Показання лічильників опалення, гарячої та холодної води обов’язково потрібно передати до 31 жовтня.

Дивися повний текст 5 способів передачі показань лічильників (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 21:58

Re: 5 способів передачі показань лічильників (інфографіка)

До 31 жовтня ще дуже далеко
GALeon
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