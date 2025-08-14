|
|
Зарплати в країнах Європи: що каже статистика (інфографіка)
|
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:47
Пропонуємо до обговорення:
Дані про рівень оплати праці в ЄС щороку збирає і подає статистична служба Eurostat. Так, середня місячна зарплата за повної зайнятості в Європі суттєво відрізняється: у Болгарії вона становить 1125 євро, тоді як у Люксембурзі — 6755 євро, тобто майже у шість разів більше.
Дивися повний текст Зарплати в країнах Європи: що каже статистика (інфографіка)
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:48
Що таке "мінімальна середня зарплата"?
